LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA
Lefkoşa Kermiya bölgesinde dün gece saat 01.00 sıralarında kundaklama olayı meydana geldi.
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Lefkoşa Kermiya bölgesinde dün gece saat 01.00 sıralarında kundaklama olayı meydana geldi.
Şehit Mustafa Sokak üzerinde, park halinde bulunan Ayşe Kamkam’a ait PV 882 plakalı salon araç üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Çıkan yangın sonucu araç tamamen küle dönerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Etiketler : KUNDAKLAMA, araç kundaklama
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