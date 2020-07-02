Lefkoşa'da korkutan yangın

Lefkoşa'nın Kızılbaş bölgesinde bu sabah meydana gelen yangında Ay mobilya isimli iş yeri zarar gördü.

Polisten yapılan açıklamaya göre Sht Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Ay Mobilya’da saat 11.30’da yangın çıktı. Henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu, iş yerine ait elektrik tesisatı, elektrik panosu, muhtelif marangoz aletleri ve ahşap malzemeler yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraflar YENİDÜZEN/ Mustafa Erkan