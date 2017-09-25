Lefkoşa'da korkutan kaza!

Atatürk Öğretmen Akademisi önünde bu sabah meydana gelen trafik kazası korkuttu, kaza sonucu iki kişi yaralandı.

Dumlupınar'da Kemal Kara Sokak üzerinde Hamitköy'e doğru seyreden HN 637 plakalı araç, sağ şeride geçerek karşıdan gelen 19 yaşındaki Hacı Ahmet Sarı yönetimindeki KD 219 plakalı araçla yüzyüze çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan HN 637 plakalı araç, yolun kenarında Turan Çınar'a ait park halindeki HE 360 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu Hacı Ahmet Sarı ve yolcu olarak bulunan 41 yaşındaki İsminaz Sarı, aracın içinde sıkıştı.

Her iki şahıs da aracın camlarının kırılmasıyla dışarıya çıkarıldıktan sonra olay yerine gelen ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.