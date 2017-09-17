Lefkoşa'da korkutan kaza!

Lefkoşa'da Dr. Küçük Bulvarı üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana gelen trafik kazansında 22 yaşındaki Fatih Şengün yaralandı.

Lefkoşa'da Dr. Küçük Bulvarı üzerinde Altınbaş Perrol ışıklarından Gönyeli çemberine doğru seyretmekte olan FE 008 plakalı araç sürücüsü dikreksiyon hakimeyetini kaybederek yolun sağındaki refüje çarptı. Çarpma sonucu karşı şeride geçen araç tavanı üzerinde ters durdu. Kaza sonrasında Şengün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruştuması devam ediyor.