Lefkoşa’da kazanan YDÜ: 93-72

Eren ŞİŞİK

Bilyoner.com Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden iki ekibin mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Girne Üniversitesi hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Lefkoşa NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı YDÜ 93-72 kazandı. Basketbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada dünyanın en önemli kadın basketbolcuları Lefkoşa’da sahne aldı. YDÜ’de yeni transfer Kayla McBride ilk kez YDÜ forması giydi.

Karşılaşmada 24 sayı kaydeden Kayla McBride maçın en skorer ismi olurken, YDÜ’de; Bahar Çağlar 17, Anna Vajda 13 ve Vandersloot 12 sayıyla maçı noktaladı. Girne Üniversitesi’nde ise Tijana Krivacevic 22, Cappie Pondexter 16 ve Courtney Williams 11 sayıyla oynadı.

SALON: Lefkoşa NEU RA 25 Spor Salonu

HAKEMLER: Ulviye Beşe, Salih Işık

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Courtney Vandersloot (12), Angelica Robinson, Quanitra Hollingsworth (7), Kayla McBride (24), Essence Carson (9), Elin Eldebrink (3), Bahar Çağlar (17), Duygu Fırat, Gizem Başaran (8), Emine Koç, Berfin Şatır, Anna Vajda (13)

GİRNE ÜNİVERSİTESİ: Marija Gajic, Adrijana Knezevic (10), Tijana Krivacevic (22), Cappie Pondexter (16), Courtney Williams (11), Merve Aydın, Simay Karaman (6), Özge Yavaş (4), Deniz Aygül (1), Betül Erkoyuncu (2), Didem Çelebi, Ayça Vural