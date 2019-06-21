Lefkoşa'da kaza: Polis memuru yaralı
Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru Hakan Miralay yaralandı.
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Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru Hakan Miralay yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza bugün saat 14:50 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi.
34 yaşındaki Ali Yurdal kullanımındaki, park halindeki MF 302 plakalı aracın kapısını dikkatsizce araçların seyir yönüne doğru açtığı sırada cadde üzerinde güneyden kuzeye doğru bisikleti ile seyreden Hakan Miralay’ın kapıya çarpmasına sebep oldu.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan bisiklet sürücüsü Hakan Miralay kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kaburgalarında kırık teşhisi ile Kalp Damar cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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