Lefkoşa'da kaza: 2 yaralı

Lefkoşa Ortaköy’de meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ortaköy’de Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Amro Yehya Kemaleldin HASSANIN (E-21) yönetimindeki KL 730 plakalı araç ile hastane istikametinden Ortaköy (doğu) istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refuje çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada cadde üzerinde karşı istikametinden gelmekte olan iki ayrı araca çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu iki kişi yaralandı.

Tedavilerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediliyor. Araç sürücüsü tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Fotoğraf: Devrim DEMİR