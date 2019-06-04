Lefkoşa'da kavga: 3 yaralı

Lokmacı Barikatı-Arasta bölgesinde bu gece saat 20.15 sıralarında iki grup arasında kavga çıktı. Yaklaşık 30 kişinin karıştığı iddia edilen kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralıların Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İddialara göre olay yerine gelen ambulans şoförü de darp edildi. Hastanede de iki grup arasında gerginlik yaşandığı iddiaları var. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis kavgaya karışan kişileri arıyor.

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı: Bu akşam saat 20:15 sıralarında Lefkoşa'da arasta bölgesinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı iki grup arasında çıkan kavga sonucu 3 kişi vücutlarının muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayda yaralanan şahısların Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Kavgaya karışan şahısların tespiti yönünde soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraflar Didem MENTEŞ