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Lefkoşa’da kadehler dostluğa

Lefkoşa’da kadehler dostluğa

Lefkoşa’nın gözde meyhanesi Altın Kadeh, muhabbet dolu görüntülere sahne oluyor.

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Lefkoşa’nın gözde meyhanesi Altın Kadeh, muhabbet dolu görüntülere sahne oluyor. Haftanın altı gecesi hizmet veren meyhane, sohbet keyfinin lezzet dolu sofralarıyla konukları kendine çekiyor. Altın Kadeh’in direktörü, ülkemizin genç girişimcilerinden Sabri Güçlü de mekandaki konuklarla tek tek ilgileniyor.

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