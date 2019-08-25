“Lefkoşa’da işletme izni verilirken trafik yol güvenliğini umursayan yok mu?”

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan trafik yol güvenliği ve araç park yeri sorunu, Lefkoşa’da daha da yoğunlaşıyor. Özellikle, ana yol kavşaklarında verilen işletme izinleri gözleri Lefkoşa Türk Belediyesi ile Şehir Planlama Dairesi’ne çeviriyor. “Kağıt üzerinde” göstermelik duran park yerlerinin pratiğe yansımadığı, pek çok işletmenin trafik yol güvenliği ve insan canı pahasına izin aldığı görülüyor. Yenidüzen okurlarından gelen tepkiler yoğunlukla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yoğunlaşıyor. Mağusa, Girne, Güzelyurt gibi tüm kentleri birbirine bağlayan Lefkoşa’nın ana arteri Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca verilen kimi işletme izinleri, hem trafik kaosuna, hem de her gün onlarca tehlikeye neden oluyor. İşte bunlardan biri… Dr. Küçük Bulvarı’nda, ana yol kavşağında bir işletme! Bulvardan Anıttepe Caddesi’ne ayrılan kavşakta bir cafe ve tam da dönüş noktasında, gecenin karanlığın, ana yola paralel sıralanmış aralar… Şehir Planlama onaylamış, Lefkoşa Belediyesi izni vermiş, Polis de izliyor.