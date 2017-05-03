Lefkoşa'da iş kazası!

Lefkoşa’da bu sabah, saat 08:00 sıralarında, Yusuf Kaptan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın dış cephe boyasını yapmakta olan Mehmet Demirbilek (E-22), konu apartmanın arka cephesinde boya işi yapmak için demir inşaat iskelesi kurmakta olduğu esnada, apartmanın yerde bulunan su depolarına gelen elektrik kablolarına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olayda yaralanan Mehmet Demirbilek kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisini müteakip Kolan British Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam ediyor.