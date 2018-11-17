Lefkoşa'da iş kazası

Lefkoşa Ortaköy’de bulunan “Hacı'nın Yeri” isimli işyerinde çalışmakta olan Saniye Bağ iş kazası geçirdi.

Polisten yapılan açıklamada, Bağ'ın dün 15.30 sıralarında gaz fırınını yakmaya çalıştığı sırada dışarı yayılan gazın ateş alması sonucu üzerindeki kıyafetler, yüzü, boynu ve kollarının yandığı belirtilirken, şahsın Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi. Soruşturma sürüyor.

Girne'de ani ölüm

Girne'de dün gece aniden rahatsızlanan Mehmet Kırmızı (E-58), bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Polis soruşturması sürüyor.

HUZUR OPERASYONU

Girne Polis Müdürlüğü, dün gece huzur operasyonu düzenledi.

Yapılan açıklamada, bölgede faaliyet gösteren kumarhane, bar, kahvehane ve diskolar kontrol edildiği ve kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri kontrollerde ise 340 araç kontrol edilip, 2 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan, 111 araç sürücüsü ise çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.