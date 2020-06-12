Lefkoşa’da ırkçılık karşıtı eylem

Mağusa’ın ardından Lefkoşa’da da ırkçılık karşıtı eylem düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi’de okuyan yabancı öğrendiler dünyadaki ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki ırkçılığı protesto etti. YDÜ kampüsünde toplanan 100’e yakın öğrenci ABD’de başlayan ve pek çok ülkeye sıçrayan ırkçılık karşıtı hareketlerle dayanışma içinde oldukları mesajını verdi.

Eylemde ayrıca Kıbrıs’ın kuzeyindeki ırkçı uygulamalar ve yabancı öğrencilere yönelik ayrımcı tavır/ söylemler protesto edildi. Eyleme Quir Kıbrıs da destek verdi.

Fotoğraflar: Erman Dolmacı ve Ömür Ray