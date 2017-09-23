Lefkoşa'da huzur operasyonu

Lefkoşa’da dün gece asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki operasyonda bölgede faaliyet gösteren alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve pansiyonlar kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı.

Kumarhanelerdeki denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

13 Araç trafikten men edildi

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucu 648 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen toplam 186 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 13 araç trafikten men edildi.