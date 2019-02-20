Lefkoşa’da hırsızlıktan 3 tutuklu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren LC Waikiki isimli iş yerinin deposundan 1600 adet konfeksiyon malzemesi çalan ve saklayan 3 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 2019 Ocak- Şubat ayları içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren LC Waikiki isimli iş yerinde çalışan N.A.(E-23) ve J.T.(E-24)’nın, iş yerine ait depodan takriben 1600 adet muhtelif konfeksiyon malzemelerini çaldıkları ve çalınan bazı ürünlerin de hırsızlık olduğunu bildiği halde Z.G.(K-26) tarafından tasarruf edildiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.



Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Lefkoşa’da T.S.T.Q.(E-23)’nun kalmakta olduğu ikametgahta dün 21:00 sıralarında, polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.



Gümrüksüz mal tasarrufu

Dün saat 11.30 sıralarında, Mağusa’da E.O.(E-36)’nun tasarrufunda gümrüğü ödenmemiş 10 karton sigara tespit edildi. Bahse konu sigaralar emare olarak alınarak konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.