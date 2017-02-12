Lefkoşa'da hırsızlık olayı yaşandı
Lefkoşa’da bir marketten nakit para, sigara ve ziynet eşyası çalındı
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Lefkoşa’da bir marketten nakit para, sigara ve ziynet eşyası çalındı
Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa'da, M. D. (E-27) ve H.T. (E- 24), Dereboyu’nda faaliyet gösteren Zeliha Şaşkara’ya ait marketten, yazar kasa içerisinde muhafaza edilen 500 TL nakit para, iş yeri içerisinden 2.000 TL nakit para, toplam 4.120 TL değerinde muhtelif marka sigara ile muhtelif cinste ziynet eşyasını çaldı.
3 gün tutukluluk kararı çıktı
Bugün sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılan zanlılar 3 gün tutukluluk aldı.
Fotoğraf: Didem MENTEŞ
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