Lefkoşa'da hırsızlık...
Lefkoşa’da bir işyerinden çalışan tarafından para hırsızlığı yapılırken, Gazimağusa’da da bir apartmandan iki bisiklet çalındı.
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Lefkoşa’da bir işyerinden çalışan tarafından para hırsızlığı yapılırken, Gazimağusa’da da bir apartmandan iki bisiklet çalındı.
Polis bültenine göre Lefkoşa’da dün bir kuaför salonunda çalışan G.İ. (E-32), müşterilerden topladığı 630 TL’yi iş yeri sahibine teslim etmeyerek çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.
Öte yandan Gazimağusa’da J.A. (E-31) 28-29 Aralık tarihlerinde bir apartmandan iki bisikleti çalma suçlamasıyla tutuklandı.
Zanlının, İman Aghaei’nin kaldığı apartmanda, merdiven boşluğunda bulunan iki bisikletini çaldığı ve polis soruşturmasında bisikletlerin bulunarak emare alındığı belirtildi.
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Etiketler : Hırsızlık, Lefkoşa, Polis Basın Subaylığı
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