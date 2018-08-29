Lefkoşa’da helikopterle UYUŞTURUCU SEVKİYATI

Lefkoşa’da 17 Ağustos tarihinde saat 16.00 sıralarında Çağlayan bölgesine uzaktan kumandalı küçük helikopter ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığını tespit eden Polis, söz konusu maddeyi aldığı öğrenilen zanlı O.I’yı göz altına aldı, dün mahkeme huzuruna çıkardı.

Mahkemede mesele ile ilgili yeminli şahadet veren Polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı.

Karam 17 Ağustos’ta saat 16.00’da Çağlayan bölgesinde Güney Kıbrıs’tan gelen küçük uzaktan kumandalı helikopter ile bir miktar uyuşturucunun boş araziye bırakıldığını belirtti. Polis söz konusu bırakılan uyuşturucu maddeyi zanlı O.I’nın alıp, kullanımındaki araçla bölgeden ayrıldığının öğrenildiğini mahkemeye aktardı. Polis çavuşu Karam zanlı O.I’nın Narkotik polisi tarafından arandığını öğrenmesi üzerine ortadan kaybolduğunu ileri sürdü.

Polis zanlının önceki gün polise teslim olduğunu ve bazı beyanlarda bulunduğunu belirtti. Polis çavuşu Erkan Karam, zanlının iddialarının yanı sıra, bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesine devam edileceğini belirterek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.