Lefkoşa’da  “Haklarımıza Saygı” uygulaması başlatıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi, “Engel Değiliz” projesi kapsamında engelli park yerlerine saygı duyulmasına yönelik, görsel yeni bir uygulama başlattı. Engelli bireylerin fotoğraflarından oluşan “Haklarımıza Saygı” yazılı tabelaları engelli park yerlerine koyarak, duyarlılığa dikkat çekti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yeni proje uygulamasını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: “Rahmetli Mustafa Çelik abimizin anısına “Engel değiliz” projesi kapsamında Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler derneği işbirliğinde ve Gençlik Meclisi ve Engelsiz Lefkoşa komisyonu insiyatifi ile Lefkoşa Türk Belediyesi olarak engelli park yerlerine saygı duyulmasına yönelik görsel yeni bir uygulama başlattık. 3 noktada başlattığımız uygulamayı tüm engelli park yerlerine yaymayı hedefliyoruz”