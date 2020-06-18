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Lefkoşa’da görevi başında hayatını kaybetti

Lefkoşa’da görevi başında hayatını kaybetti

Lefkoşa'da Ledra Palas sınır kapısında gümrük memuru olarak çalışan Fatih Öztürk (E-44), görevi başında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

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Bugün saat 17.00 sıralarında,  Lefkoşa'da Ledra Palas sınır kapısında gümrük memuru olarak çalışan Fatih Öztürk (E-44), görevi başında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak ambulans ile  kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere  rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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