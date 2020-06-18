Lefkoşa’da görevi başında hayatını kaybetti

Bugün saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa'da Ledra Palas sınır kapısında gümrük memuru olarak çalışan Fatih Öztürk (E-44), görevi başında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.