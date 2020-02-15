Lefkoşa'da faturalara her ay 10 TL ek ücret!

Devrim DEMİR

Yaklaşık 36 bin faturalının bulunduğu Lefkoşa Türk Belediyesi’ne kayıtlı vatandaşlar, çöp konteynerlerinin yıkanması için her ay ek 10 TL ödeyecek.

LTB Başkanı Harmancı, 10 TL’lik ek harcın çöp konteynırlarının yıkanması ve çöplerin toplanması ve tadilat için kullanılacağını açıkladı.

36 bin abonenin faturasına yansıyacak 10 TL ayda 360 bin yılda 4 Milyon 320 bin TL civarında Lefkoşa Türk Belediyesine gelir sağlayacak.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “İlk olarak şunu belirteyim LTB bu ek hizmet bedelini ne ilk uygulayan belediyedir, ne de ülkede tek uygulayan belediyedir. LTB dışında bunu uygulayan birçok belediye vardır” dedi.

Harmancı: “42 bin öğrenci ile yaşıyoruz”

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Mehmet Harmancı, ek hizmet bedelinin meclis üyelerinin 2020 yılında aldığı karar olduğunu ifade etti.

Harmancı, “LTB olarak uzun yıllardır tartıştığımız ve 2020 yılı için mecliste yer alan farklı siyasal partilerden tüm meclis üyelerimizin de oy birliği ile karar aldığımız bir konu ek hizmet bedeli. Biliniyor ki evsel atık dışında birçok evde, iş yerinde, apartman önlerinde gördüğümüz budamadan veya temizlikten oluşan dal gibi yeşil atıklar, ev aletleri, buzdolabı gibi beyaz eşyalar, mobilya ve hatta banyo malzemeleri var, bunu hepimiz görüyoruz. Başkentin hızla artan bir nüfusu var. Şehrin nüfusunun neredeyse yarısı kadar yani 42 bin öğrenci ile birlikte yaşıyoruz, şehri paylaşıyoruz.”

“İş araçlarının alınması için ihaleye çıkıldı”

Harmancı, günde yaklaşık 200 ton evsel atık dışında atık kaldırmak için 7 adet aracın günde iki kez Güngör çöplüğüne gittiğini ifade etti.

Harmancı, “Bunun dışında kamusal alanda zarar gören, eskiyen, kötü durumda olan çöp konteynerlerinin değişimi, skip konteyner koyma gibi ek maliyet oluşturan bu yeni hizmetlerin de karşılığını vermeye için var gücümüzle çalışacağız. Bu kararımızla beraber çöp konteynerlerinin yıkanması için gerekli iş aracını almak için ihalemizi başlatmış durumdayız. Yaz aylarında evsel atık kaynaklı kötü koku problemlerini ortadan kaldırmak için gerekli gördüğümüz bu adımı da sizlerin el birliği, desteği ve katkıları ile gerçekleştirmiş olacağız.”