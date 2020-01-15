Lefkoşa'da eylem: "Yol vergisi yollara harcansın"

Sosyal medyada örgütlenen bir grup yurttaşın düzenlediği "Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok" eylemi Lefkoşa’da yapılıyor. Lefkoşa Terminal Alanı'nda düzenlenen eylemde trafikte yol güvenliği ve seyrüsefer vergilerinin alt yapıya harcanması talepleri öne çıkıyor.

Eylemcilerin bir çoğunun Fransa'da düzenlenen eylemlerde kullanılan sarı yeleklerden giymesi dikkat çekiyor.

Katılımcılar eylemde konuşmalar yapıyor.

Eylemde "Trafikte ölmek istemiyorum, canımı yolda bulmadım, yolda kaybetmek istemiyorum" pankartı açıldı.

Katılımcılar "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganı atıyor.

Fotoğraflar: YENİDÜZEN / Abdullah Korkmazhan / Ürün Solyalı / Alper Barkınay