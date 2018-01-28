Lefkoşa'da “Etkili Anne –Babalık” semineri yapılıyor

Ailemiz Dergisi 1. Yılını Limasol Bankası yan kuruluşu Limasol Sosyal Sorumluluk katkılarıyla hazırlanan Prof. Dr. Bengi Semerci’nin ‘Etkili Anne – Babalık konferansı’ ile kutluyor.

Ülkemizde ebeveyn - çocuk etkileşime odaklanan ve aylık yayınlanıp ücretsiz dağıtılan tek dergi olan ‘Ailemiz Dergisi’ 1. Yaş gününü Limasol Sosyal Sorumluluk katkıları ile Türkiye’nin ünlü profesör ve doktor ünvanı bulunan Türk psikiyatrist, hekim, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Bengi Semerci’nin ‘Etkili Anne Babalık’ konferansı ile kutluyor. Konferans yarın saat 18:00’de Lefkoşa AKM Konferans Salonu’nda halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek. (LHA)