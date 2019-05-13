Lefkoşa’da el sanatları ve vintage pazarı yapılıyor

El sanatları üreticileri ve vintage ürün satan üreticiler Lefkoşa’da ‘Crafts and Vintage Bazaar’ isminde bir etkinlik düzenliyor.

1 Haziran’da Lefkoşa’da Zahra 11 Cafe’de gerçekleştirilecek pazar etkinliğinde, onlarca ürün ve vintage elbise meraklılarına sunulacak.

Etkinlikle ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk kez dress code konseptine sahip ‘Crafts and Vintage Bazaar’ olarak; tasarım, müzik, vintage ve kahveyi sizlerle buluşturuyoruz. Bu doğrultuda yapacağımız ilk etkinliğimiz 1 Haziran 2019 tarihinde, 16.00-20.00 saatleri arasında ZAHRA11 Coffee Shop’ta gerçekleşecektir. 80’ler ve 90’lar müziklerinin de bizlere eşlik edeceği etkinliğimizde görüşmek üzere…”