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Lefkoşa'da cinayet

Lefkoşa'da cinayet

Kıbrıs'ın güneyinde Lefkoşa’da dün sabaha karşı, 28 yaşındaki bir Kamerunlunun, 3 Nijeryalı tarafından öldürüldüğü bildirildi.

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Kıbrıs'ın güneyinde Lefkoşa’da dün sabaha karşı, 28 yaşındaki bir Kamerunlunun, 3 Nijeryalı tarafından öldürüldüğü bildirildi.
Alithia gazetesi, uyuşturucu meselesinden çıktığı düşünülen kavgada, 3 Nijeryalının Kamerunlu genci kırık şişeyle ciddi şekilde yaraladığını ve gencin hayatını kaybettiğini yazdı.
Haberde, 3 Nijeryalının tutuklandığı ve bugün, Lefkoşa  Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacakları belirtildi.

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