Lefkoşa'da cinayet

Kıbrıs'ın güneyinde Lefkoşa’da dün sabaha karşı, 28 yaşındaki bir Kamerunlunun, 3 Nijeryalı tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, uyuşturucu meselesinden çıktığı düşünülen kavgada, 3 Nijeryalının Kamerunlu genci kırık şişeyle ciddi şekilde yaraladığını ve gencin hayatını kaybettiğini yazdı.

Haberde, 3 Nijeryalının tutuklandığı ve bugün, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacakları belirtildi.