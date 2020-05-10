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Lefkoşa'da çiçek hırsızlığı

Lefkoşa'da güpegündüz hırsızlık olayı yaşandı. Bir müstakil evin bahçe duvarındkai çiçekler, kimliği belirisiz biri tarafından çalındı

Lefkoşa'da 2 Mayıs tarihinde güpegündüz hırsızlık olayı yaşandı.

Lefkoşa Gelibolu bölgesinde sabah saat 6:45 civarlarında bir müstakil evin bahçe duvarındaki çiçekler, kimliği belirisiz biri tarafından çalındı.

YENİDÜZENE konuşan ev sahibi çiçekleri bulma derdinde olmadıklarını, bunun bir suç olduğunu ve bunu yapanın cezasını çekmek isdediğimizi belirtti. 

YENİDÜZEN polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını öğrendi. 

 Olay bölgedeki güvenlik kameralarına böyle yansıdı. 

10 Mayıs 2020 Pazar 21:19
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