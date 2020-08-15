Lefkoşa'da cenaze törenleri sabaha alındı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, son yaşanan gelişmelerden dolayı Lefkoşa'da cenaze ve defin işlemlerinin sabah saatlerine alındığını açıkladı.

Harmancı'nın açıklaması şöyle:

"Değerli arkadaşlar son yaşanan gelişmelere paralel olarak, Pazartesi gününden itibaren defin ve cenaze töreni işlemlerini tekrar sabah saatlerine aldığımızı sizlere duyurmak isterim.

Son günlerde sıcakların artmasına paralel olarak yoğunlaşan (her zaman böyledir) vefatlar aynı anda 3 veya 4 cenaze töreni ve yoğunlaşma getirmektedir.

Herkese şimdiden anlayışı için teşekkür ediyor, Lefkoşa Türk Belediyesi sosyal medya hesaplarından daha geniş ve güncel bilgileri takip etmelerini önemle rica ediyorum."