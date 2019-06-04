Lefkoşa'da bıçaklama: 2 yaralı

Lokmacı Barikatı-Arasta bölgesinde bu gece saat 21.00 sıralarında iki grup arasında kavga çıktı. Yaklaşık 30 kişinin karıştığı iddia edilen kavgada yaralılar olduğu belirtiliyor.

Yaralıların Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Olay yerinde edinilen ilk bilgiye göre kavgada yaralanan iki kişinin bıçaklandığı iddia ediliyor ancak polis henüz bu bilgiyi doğrulamadı.

Saldırganların yakalanıp yakalanmadığı ise bilinmiyor. Polis olay yerinde.

Fotoğraflar Didem MENTEŞ