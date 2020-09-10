Lefkoşa'da benzincide bir pozitif vaka

Lefkoşa'daki Piyili Petrol çalışanı bir kişinin test sonucu pozitif çıktı. Piyili Petrol Direktörü Mehmet Tel yaptığı açıklamada, bir çalışanlarının test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Mehmet Tel, diğer çalışanlarının testlerinin negatif olduğunu ifade ederek, istasyonun 14 gün boyunca kapalı olacağını duyurdu.

İşte Mehmet Tel'in açıklaması:

Değerli halkımız ve sevgili müşterilerimiz,

Piyili Petrol ailesi olarak üzülerek bildiriyoruz ki; ülkemizde yerel bulaşın arttığı bu günlerde çalışanlarımızdan birinin Covid-19 PCR test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle, bizler kendi girişimlerimizle, tüm personelimize PCR testi yaptırmış ve negatif sonuçlarımızı almış bulunmaktayız.

Fakat, insan sağlığının bizler için tüm değerlerin üzerinde olması nedeniyle, 14 gün süreyle istasyonumuz kapalı olacaktır.

Tüm halkımıza başta sağlık ve huzur dolu günler dileriz.

Saygı ve Sevgilerimizle,

Piyili Petrol Direktörü

Mehmet Tel