Lefkoşa'da bazı yollar trafiğe kapanacak
LTB, yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları yapılacağından dolayı 24 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Polis Genel Müdürlüğü ile Atleks Sanverler Ortaokulu arasında ve Şht. Sıtkı Hasan Sokak’ta kısmen, zaman zaman tamamen yol kapamaya gidileceği bildirdi
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) gerçekleştireceği yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları kapsamında Polis Genel Müdürlüğü ile Atleks Sanverler Ortaokulu arasında ve Şht. Sıtkı Hasan Sokak’ta 24 Ağustos Cumartesi - 15 Eylül Pazar tarihleri arasında kısmen, zaman zaman da tamamen yol kapamaya gidileceği bildirildi.
LTB’den yapılan yazılı açıklamada, bu güzergâhı kullanan sürücülerin yol işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği uyarısında bulunuldu.
Foto: Arşiv
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Etiketler : ltb, yol çalışma, trafik
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