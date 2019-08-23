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Lefkoşa'da bazı yollar trafiğe kapanacak

Lefkoşa'da bazı yollar trafiğe kapanacak

LTB, yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları yapılacağından dolayı 24 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Polis Genel Müdürlüğü ile Atleks Sanverler Ortaokulu arasında ve Şht. Sıtkı Hasan Sokak’ta kısmen, zaman zaman tamamen yol kapamaya gidileceği bildirdi

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) gerçekleştireceği yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları kapsamında Polis Genel Müdürlüğü ile Atleks Sanverler Ortaokulu arasında ve Şht. Sıtkı Hasan Sokak’ta 24 Ağustos Cumartesi - 15 Eylül Pazar tarihleri arasında kısmen, zaman zaman da tamamen yol kapamaya gidileceği bildirildi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, bu güzergâhı kullanan sürücülerin yol işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Foto: Arşiv

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