Lefkoşa'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yürüttüğü Şht.Ecvet Yusuf Caddesi ve Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme projeleri kapsamında hafta sonu iki kavşakta yol çalışması yapılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kemal Aksay Caddesi ile Dr.Fazıl Küçük Bulvarı’nı bileştiren kavşak (Altınbaş Petrol İstasyonu önü) ile Şht Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde yer alan Yenişehir Işıkları’nın bulunduğu kavşakta Cumartesi ve Pazar düzenleme yapılacağından trafiğe kapalı olacak.