Lefkoşa'da bazı bölgelerde yollar trafiğe kapanacak
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy’de yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeniyle, Atatürk Caddesi ve Durmuş Bıyıklı Sokak’ın bir hafta süresince kısmi olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy’de yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeniyle, Atatürk Caddesi ve Durmuş Bıyıklı Sokak’ın bir hafta süresince kısmi olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.
LTB’den yapılan açıklamada, yarın başlayıp 1 hafta sürmesi planlanan çalışmalar süresince söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.
Foto: Arşiv
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Etiketler : LTB, Yol çalışması
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