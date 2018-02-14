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Lefkoşa'da bazı bölgelerde yollar trafiğe kapanacak

Lefkoşa'da bazı bölgelerde yollar trafiğe kapanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy’de yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeniyle, Atatürk Caddesi ve Durmuş Bıyıklı Sokak’ın bir hafta süresince  kısmi olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy’de yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeniyle, Atatürk Caddesi ve Durmuş Bıyıklı Sokak’ın bir hafta süresince  kısmi olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.
LTB’den yapılan açıklamada, yarın başlayıp 1 hafta sürmesi planlanan çalışmalar süresince söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

Foto: Arşiv

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