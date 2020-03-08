Lefkoşa'da askeri bölük karantinada

Kıbrıs'ın güneyinden bir coronavirüs karantinası haberi daha geldi.

Lefkoşa'nın güneyindeki Athalassa bölgesinde bulunan bir askeri bölük coronavirüs şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.

Philenews'de yer alan habere göre bölükteki bir askerin Yunanistan yolculuğundan dönerken yüksek ateşli olması nedeniyle hsataneye kaldırıldı.

Söz konusu askerin bulunduğu bölük ise karantinaya alındı. Askeri bölüğün test sonuçları açıklanıncaya kadar karantinada kalması beklenmekte.

Bölükte yer alan tüm askerlerin dışarıya çıkış izinleri ise iptal edildi.