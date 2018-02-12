Lefkoşa’da asfalt yatırımları sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) tarafından sürdürülen “Asfalt, Yama ve Kaplama İhalesi” kapsamında başkent Lefkoşa’nın dört bir yanında asfaltlama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 8 yıldan sonra kendi öz kaynağı ile çıktığı ilk asfalt ihalesi olma özelliği taşıyan ihale çerçevesinde birçok cadde ve sokak da iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

2017 yılı sonunda farklı bölgelerdeki 31 sokakta asfalt kaplama ile 30 sokakta asfalt yamalama çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama yatırımlarına ara vermeden devam eden LTB, finansmanı öz kaynaklarından karşılanarak 1,5 milyon TL’lik asfaltlama işlemi gerçekleştiriyor.

Asfaltlama çalışmaları kapsamında özellikle Surlariçi, Göçmenköy ve Küçük Kaymaklı bölgelerindeki ana ve ara sokaklar asfaltlandı. Asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı sokaklar: Meşe Sokak, Uray Sokak, Müftü Hilmi Sokak, Yediler Sokak,Girne Caddesi,Şht İlhan Özcan Sokak, Şehit Önay M. Ali Sokak, Gazeteci Con Arif Sokak, Gazeteci M. Remzi Özkan Sokak, Okan Mustafa Sokak, Ful Sokak, Şht Mehmet Ali Arpa Sokak ve Tunçcağ Et Pazarı yanı.