Lefkoşa’da araç yangını
Lefkoşa’da, FY 008 plakalı salon araçta muhtemelen mazot kaçağından dolayı çıkan yangın sonucu ise motor bölümümün üst kısmında bulunan plastik aksamlar yanarak zarar gördü.
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Lefkoşa’da bugün saat 18.00 sıralarında, Rauf Denktaş Caddesi üzerinde park halinde bulunan FY 008 plakalı salon araçta muhtemelen mazot kaçağından dolayı çıkan yangın sonucu ise motor bölümümün üst kısmında bulunan plastik aksamlar yanarak zarar gördü.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre yangın bölgedeki duyarlı vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpü ile müdahale edilerek söndürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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