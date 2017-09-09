Lefkoşa'da araç yandı
Lefkoşa’da bir süpermarketin park yerinde Mesut Balcı’ya ait araç, motorunda meydana gelen elektrik kaçağı yüzünden yandı.
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Lefkoşa’da bir süpermarketin park yerinde Mesut Balcı’ya ait araç, motorunda meydana gelen elektrik kaçağı yüzünden yandı.
Polis bültenine göre, dün öğleden sonra saat 17.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aracın motorundaki elektrik kabloları ve plastik aksamların kısmen yandığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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Etiketler : polis basın bülteni, yangın
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