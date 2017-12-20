Lefkoşa'da ani ölüm

Lefkoşa’da sakin Muzaffer Polat (E-58), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.00 sıralarında, Polat, Tahsin Yazıcı Sokak’taki evinde ölü olarak bulundu.

Polat’ın cesedine bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.