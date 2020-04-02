Lefkoşa'da ani ölüm!

Lefkoşa’da sakin Mustafa Eğer (E-69) bugün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, evinde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Kolan British Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitiren Mustafa Eğer’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.