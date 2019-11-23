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Lefkoşa'da ani ölüm!

Lefkoşa'da ani ölüm!

Lefkoşa'da dün akşam 22.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Soner AĞINLI (E-64), yapılan müdahalalere rağmen kurtıralamadı ve yaşamını yitirdi.

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Lefkoşa'da dün akşam 22.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Soner AĞINLI (E-64), yapılan müdahalalere rağmen kurtıralamadı ve yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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