Lefkoşa’da 908 adet uyuşturucu hap!

Didem MENTEŞ

Lefkoşa Surlariçi’nde bir evde yapılan operasyonda 908 adet uyuşturucu olduğuna inanılan hap, bir miktar Bonzai ve uyuşturucu olduğuna inanılan toz madde ele geçirildi.

30 Aralık’ta Lapta’dan alınarak Lefkoşa’ya getirtilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak isminin baş harfleri S.B. olan şahıs tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar huzurunda görüşülen tahkikat duruşmasında, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına Savcı Behrat Mavioğlu ve zanlı şahsen hazır bulundu. Savcı Mavioğlu, meseleyle ilgili olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal Ramiz’i mahkemeye tanık olarak dinletti.

Uyuşturucu evi!

Ramiz, mahkemede yeminli şahadet vererek, zanlı S.B. ve meseleyle ilgili olarak olguları aktardı.

Cemal Ramiz, Lefkoşa Surlariçi’nde zanlı S.B.’nin ikametgahında bir arama yapıldığını, yapılan aramada 908 adet uyuşturucu olduğuna inanılan hap, 6 gram ağırlığında hap parçacıkları, 6 gram Sentetik Cannabionid türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu olduğuna inanılan toz bulunarak emare alındığını açıkladı. Ramiz, zanlı S.B’nin söz konusu hapları şuanda cezaevinde bulunan kardeşinin Lapta’daki evinden 30 Aralık tarihinde aldığını belirterek, o günden itibaren kendi evinde temin ettiğini söyledi.

Gönüllü ifade verdi

Zanlı S.B’nin gönüllü ifade vererek, suçunu itiraf ettiğini söyleyen Ramiz, zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini aktardı. Ramiz, meseleyle ilgili alınacak ifadeler olduğunu dolayısıyla zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceği gerekçesiyle zanlı S.B’nin 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutukluluk

Savcı Mavioğlu da tahkikatın henüz yeni başladığını, zanlının evindeki aramanın 14:30’da tamamlandığını dolayısıyla polis memurunun istediği tutukluluk talebini yineledi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar da tahkikatın henüz yeni başladığını, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi gerekçesiyle zanlı S.B’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.