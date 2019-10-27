Lefkoşa yağmura teslim

Bir haftadır ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar, bugün öğleden sonra Lefkoşa’da etkisini gösterdi. Lefkoşa’da aniden başlayan sağanak yağış bazı yolları sular altında bıraktı.

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ile Girne Kapısı arasındaki Cemal Gürsel Caddesi su baskınlarına teslim olurken, araçlara ve yayalara zor anlar yaşattı. Bazı araçlar mahsur kalırken, yaya vatandaşlar da yağmurdan kaçınmaya çalıştı, güç durumda kaldı. Su baskını yaşanan bölgede saat 16.15 itibarıyla su çekildi, yol trafiğe açıldı.