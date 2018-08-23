Lefkoşa ve Mağusa anayolunda iki ayrı kaza

Lefkoşa – Mağusa Anayolu üzerinde, Said Feraz Jodallah (E-21), yönetimindeki MP 109 plakalı araçla Lefkoşa’dan Mağusa istikametine seyrettiği sırada, Aslanköy - Ulukışla arası sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrilen araçta kaza sonucu yaralanan olmadı.

Öte yandan bugün saat 14:00 sıralarında Lefkoşa'da Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde de bir kaza meydana geldi. Kaza; Muharrem Esen (E-46), yönetimindeki ZKR 507 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yarim çemberine geldiği zaman çemberde dönüş yapan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu o esnada çemberde sağ taraftan gelmekte olan Mehmet Tekin (E-21) yönetimindeki MS 618 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Tekin kaldırıldığı LDH'de tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.