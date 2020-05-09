Lefkoşa ve Boğazköy'de uyuşturucu

Boğazköy’de Polis tarafında şüpheli vaziyette görülen D.Ö.(E-29)’nün üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Lefkoşa’da ise bugün 01:30 sıralarında, Ahmet Mutallip Caddesi’nde, kaldırım üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli halde görülen H.A.(E-24)’nın üzerinde ve aracında Polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yeşil reçeteye tabi 42 adet hap bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

ARAÇTA YEŞİL REÇETEYE TABİ 457 ADET HAP BULUNDU, 2 KİŞİ TUTUKLANDI



Öte yandan, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde, dün şüpheli halde görülen M.M.M.(E-25) ve Y.D.A.(E-28)’nın kullanımlarında bulunan araçta yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 457 adet Rivotvil marka hap bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

MUHACERET İŞLEMİNİ YAPTIRMADAN ÜLKEYE GİRİŞ

Gazimağusa Limanında H.K.(E-36), dün manifesto düzeltmesi yaptıracağı gerekçesiyle kullanımında bulunan aracıyla, limana gelen bir geminin üçüncü kaptanı H.D.(K-23)’yi muhaceret işlemini yapmadan Gazimağusa Gümrük Dairesine götürdüğü tespit edildi.

H.D.(K-23)’nin bahse konu olayla birlikte covid-19 salgını dolayısıyla konulan karantina kurallarını da ihlal ettiği kaydedildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.