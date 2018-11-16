Lefkoşa ve Akova’da uyuşturucu madde bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde E.T.E.’nin(E-38) kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan dört adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Akova'da ise dün, daha önceden işlemiş olduğu suçtan dolayı Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan N.D.’nin(E-45) ikametgahında köy muhtarı huzurunda polis tarafından yapılan aramada, saksı içerisinde ekili hintkeneviri olduğuna inanılan 6 kök bitki bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA SİGARA HIRSIZLIĞI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Ronya Market” isimli iş yerinin kapı camı kırılarak içeriye girildi ve içerisinden muhtelif markalarda toplam 5 karton sigara çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Y.A.(E-30) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

ALSANCAK’TA EV YANGINI

Alsancak'ta önceki gün Dorarınn Eggertsson Saerun H. Jonsdotter’a ait ikametgahın salon kısmında bulunan faal durumdaki tüp gazlı sobanın ahşap sehpa ve üzerindeki eşyaları aşırı ısıtıp tutuşturması sonucunda yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ikametgahın salon odası içerisinde bulunan koltuk takımı, televizyon, klima, yemek masası, sandalyeler, orta sehpa, perdeler, 1 adet cep telefonu, balkon kapısı ve tüm duvarların tahmini hasar gördü.