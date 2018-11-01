Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, paylaşım artıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda düzenleyeceği “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” için tüm ekipler çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaparken Turkcell yönetici ve çalışanları da kayıtlarını yaptırdı. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dört yıldır üst üste ana sponsor olduğu Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’ndan elde edilecek tüm gelir ihtiyaçlı bireylere her gün bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’nın yemek dağıtım aracının alımı için harcanacak.

Her yıl toplumsal bir ihtiyacı karşılamak için düzenlenen yılın sportif anlamda en önemli sosyal sorumluluk projesi olarak nitelendirilen ve 3 farklı kategoride (4 – 10 ve 21 km) koşulacak maraton için kayıtlar da artarak devam ediyor.

Maden: “Bu dönemde de yine hep birlikteyiz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell yöneticileri ve çalışanlarının Genel Müdürlük binasında yaptırdığı maraton kayıtları sırasında açıklamada bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden toplumsal dayanışmanın sporla birleştiği ve yine bir sosyal sorumluluk projesine katkı için düzenlenecek böylesi anlamlı etkinliğe ana sponsor olmaktan tüm Turkcell ailesi adına heyecan duyduklarını söyledi.

Harun Maden, ekonomik zorlukların ülkeyi olumsuz etkilediği bir dönemde kurumların projelere katkı sağlamasının önemine değinerek “Bundan sonrasında da Turkcell olarak böylesi anlamlı projelere elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız” dedi. Maratonun bir şenlik olarak toplumsal kaynaşmayı desteklediğini, dayanışmaya önemli bir katkı olduğunu anımsatan Maden, Turkcell olarak sosyal ve kültürel alanlarda desteklerini sürdüreceklerini vurgulayarak tüm halkı destek olmaya davet etti.

Maratona rekor kayıt

Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda 11 Kasım Pazar günü düzenlenecek “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”nun 26 Ekim tarihinde başlayan kayıtlarına rekor katılımın gerçekleştiği belirtildi.

LTB önünden başlayıp, yine aynı yerde tamamlanacak ve 4 km halk koşusu, 10 km ve 21 km olmak üzere 3 kategoride yapılacak yarı maraton kayıtları bu yıl da 08:00-17:30 saatleri arasında LTB binası önünde kurulan kayıt noktasından yapılıyor. 10 ve 21 km kategorileri için kayıtların 09 Kasım Cuma günü saat 17:00’a kadar devam edeceği açıklanırken 4 km içinse maraton günü saat 10.00’a kadar katılımcıların kayıt yapabileceği, kayıt ücretinin ise 20 TL olduğu belirtildi.

Tüm bilgilerin detaylarıyla www.lefkosamaratonu.com adresinde yer aldığı açıklandı.