Lefkoşa Türk Belediyesi’nde ‘overdraft’ tartışması

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde 2017 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken, ‘overdraft’ hesaplarıyla ilgili tartışmalar yaşanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, bütçe açığının 40 milyon TL’den 15 milyon TL’ye düşürüldüğünü açıklasa da Mayıs ayından itibaren overdraft hesabından borçlanarak personelin ödenmesi gerginliğe neden oldu.

CTP’li Belediye Meclis Üyesi Onur Olguner, 2016 yılının Lefkoşalılara ‘vergi yılı’ olarak yaşatıldığını ifade ederek, Mayıs ayından itibaren yüksek faizli Overdraft borç hesabından borçlanarak maaşlarının ödendiğini kaydetti.

Olguner, “Sırf ‘maaş ödeyebildik’ diyebilmek için borçlanılan miktar, aralık ayı maaşlarını öderken 4 milyon 880 bin Türk Lirası’dır” diye konuşarak, bu borcun faizine ise şu ana kadar 300 Bin TL’lik ödeme yapıldığını, önümüzdeki yıl söz konusu rakamın 900 bin TL olacağı öngörüldüğünü ifade etti.

YKP’li Belediye Meclis Üyesi Murat Kanatlı ise belediyede mali yapı ve bakiyelerin toplanmasına yönelik kısmi iyileşme olmasına rağmen konuşulan miktarda bir iyileşmenin görülmediğini söyledi.

Kanatlı, Mayıs ayından itibaren maaş ödemesi ve yatırımlar için overdraft hesaplarının kullanıldığını, bu nedenle yıl sonu itibariyle 300 bin TL’lik faiz ödemesi yapılacağını kaydetti.

CTP’li Belediye Meclis Üyesi Onur Olguner: “2018’den itibaren LTB 200 milyon TL’yi aşan borcunu ödemeye başlayacak”

CTP’li Belediye Meclis Üyesi Onur Olguner: 2018’den itibaren LTB 200 milyon TL’yi aşan borcunu ödemeye başlayacak

“Daha önce de Lefkoşalının borcunun 15 ile 30 milyon TL arasında artacağının kabul edilerek, toplam borcu 220 milyon TL yapacak bütçenin onaylandığını” söylemiştim. Maalesef öngördüğümüz tablo gerçekleşti. LTB İdaresi 2016 yılını Lefkoşalılara ‘vergi yılı’ olarak yaşattı. Aradaki bütçe açığını kapatmak için su fiyatlarında olduğu gibi tüzüksel değişikliklerle, reklam harçlarında olduğu gibi usule ilişkin değişikliklerle, kanalizasyon bağlantı harcı ve meslek vergilerinde gibi konularda ise hukuk sınırlarını aşan uygulamalarla Lefkoşalı esnaf ve vatandaşın vergi yükünü fiilen artırdı.

Her ne kadar Lefkoşa beledi hizmetlerden yoksun bir halde olsa da, bu artırılan vergi yüküne rağmen bütçe denkleşmemiş ve öngörülen 15 Milyon TL bütçe açığı yaşandı. Bu bütçe açığı Lefkoşa’nın sene başında 200 Milyon TL’ye ulaşan borç miktarına eklenmiş ve belediyeye yeni borç yaratmıştır.

Belediye idaresi şu anda algı oyunları ile yeni borçlandığı milyonlarca Türk Lirasını bir başarı hikayesi gibi halka satmaya çalışmaktadır.

Dahası Lefkoşa Türk Belediyesi Mayıs ayından beridir yüksek faizli Overdraft borç hesabından borçlanarak maaş ödemektedir. Sırf ‘maaş ödeyebildik’ diyebilmek için borçlanılan miktar, aralık ayı maaşlarını öderken 4 milyon 880 bin Türk Lirası’dır.

Bu yeni borcun faizine ise şu ana kadar 300 Bin TL ödetilmiştir. Bu miktarın önümüzdeki yıl 900 bin TL olacağı öngörülmüş ve bütçeye maliye şubesi tarafından eklenmiştir.

Şu anda maaşları borç ile ödeyen LTB idaresi, overdraft hesabının limiti 6 milyon TL olduğundan dolayı, vergi gelirini artıracak tüzük ve uygulama önerilerini önümüze getiriyor.

Unutmayalım ki belediyeler değişiklik yasasına göre, 2018’den itibaren Lefkoşa Türk Belediyesi 200 Milyon TL’yi aşan borcunu da ödemeye başlayacaktır. Bu ödemeler için önümüzde sadece 1 yıl kalmıştır. Vergi gelirini artırma yoluyla “performans” yapılmasına ne Lefkoşalının ve ne de esnafın gücü kalmamıştır. İdare ve belediye meclisi sadece geliri artırma yolunu seçmemeli, cesaretli adımlarla gideri de azaltmak için irade koymalıdır.

Unutmayalım ki belediyeler değişiklik yasasına göre, 2018’den itibaren Lefkoşa Türk Belediyesi 200 milyon TL’yi aşan borcunu da ödemeye başlayacaktır”

YKP’li Belediye Meclis Üyesi Murat Kanatlı: “Maaş ödemeleri için overdraft hesabı kullanıldı, 300 bin TL faiz ödemesi yapılacak”

YKP’li Belediye Meclis Üyesi Murat Kanatlı: Maaş ödemeleri için overdraft hesabı kullanıldı, 300 bin TL faiz ödemesi yapılacak

“Belediyede mali yapı ve bakiyelerin toplanmasına yönelik ilgili kısmi iyileşme var. Ancak konuşan miktarda bir iyileşme görülmedi. Bununla birlikte 2018 için sıkıntımız var. Çünkü 2018’de çalışanların sigorta ve ihtiyat sandıklarını ödemeye başlayacağız. Onlarla ilgili düzenleme yapılmalı ancak şu anda bu durumun çok gerisindeyiz. Belediyede, daha önceden de tahmin ettiğimiz gibi sıcak para girişinde sıkıntı yaşandı. Bu nedenle de overdraft hesapları kullanıldı. Alınan para yerine konuluyor. Ancak overdraft hesaplarının kullanmasından dolayı da 300 bin TL’lik faiz ödemesi yapılması gerekiyor.Gelecek yıl bu rakamın 300 bin TL veya 400 bin TL olacağını tahmin ediyoruz. Bize göre bu rakam yüksektir. Ancak maliyedeki arkadaşlar yapının sürdürülebilir olacağını söylüyor. Gelecek yıl 15 milyon TL civarında bir bütçe açığı ile süreç başlayacak. Belediyede idari kısımda personel yapısıyla ilgili verimli yapı ne yazık ki ortaya çıkmadı. Halen gelir artıcı yönde pozisyon yok. Bununla birlikte belediyede yeni ek gelir, vergi konmasına imkan yok. Yalnızca çalıştırılmayan kalemler var. Örneğin reklam kalemleri… Bu yıl 1.5 milyon TL söz konusu kalemden para toplandı. Evet bu konuyla ilgili tepki toplandı ama tüzük uygulandı. Ek yük gelmedi, daha önce göz ardı edilen tüzük işletildi. 2.5 yılda iyi yerlere geldik. Şu anda kuruş hesabına kadar inebiliyoruz. 2017 yılı için bütçe görüşmelerimiz sürüyor.”

Harmancı, 30 ayda yüzde 65’e yakın iyileşmeye işaret etmişti…

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, geçtiğimiz haftalarda basına yaptığı açıklamalarda ilk kez yüzde 85 performansla bütçeyi tamamladıklarını, 40 milyon TL’den devraldığı bütçe açığını bu yıl 15 milyon TL’ye indirdiğini söylemişti.

Bütçede 30 ayda yüzde 65’e yakın bir iyileşme sağlandığını da dile getiren Harmancı,2016’yı iyi bir noktada kapattıklarını dile getirmişti.