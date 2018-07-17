Lefkoşa Terzi Osman’ı kaybetti

Lefkoşa’nın simgelerinden biri daha hayata veda etti. Terzi Osman ya da Osman theTailor olarak tanınan Osman Belet yaşamını kaybetti. Osman Kerim Belet, Çarşamba günü İsmail Safa Cami’ndeki öğle namazının ardından Lefkoşa’da toprağa verilecek.

Fotoğraf: Süleyman Ergüçlü

POLİS SOKAĞIN TERZİSİ; OSMAN THE TAILOR



'Birleşmiş Milletler askerleri benim diktiğim kıyafetlerle hep birlikte fotoğraf çekmeye karar veriyor. Aralarındaki bir kişinin kıyafetini ben dikmemiştim, arkadaşları o kişiye, takımıyla poz vermesine izin vermiyor, o da kıyafetini çıkarıp, onlarla öyle fotoğraf çektiriyor...'

https://www.facebook.com/ notes/üreten-yok-olmaz/ polis-sokağin-terzisi-osman -the-tailor/ 315792585507572/