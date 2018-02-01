Lefkoşa Surlariçi’nde bazı yollar trafiğe kapanacak
Lefkoşa Surlariçi’nde yol çalışması nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
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Lefkoşa Surlariçi’nde yol çalışması nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, asfaltlama nedeniyle Girne Caddesi, Yediler Sokak ve Müftü Hilmi Sokak yarın 12.00 -19.00 saatleri arasında kısmen araç trafiğine kapatılacak.
Cumartesi ve Pazar günleri de asfaltlama çalışmalarının devam etmesi nedeniyle belirtilen güzergâhlardaki yollar 08.00- 19.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.
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