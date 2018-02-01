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Lefkoşa Surlariçi’nde bazı yollar trafiğe kapanacak

Lefkoşa Surlariçi’nde bazı yollar trafiğe kapanacak

Lefkoşa Surlariçi’nde yol çalışması nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Lefkoşa Surlariçi’nde yol çalışması nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.  Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, asfaltlama nedeniyle Girne Caddesi, Yediler Sokak ve Müftü Hilmi Sokak yarın 12.00 -19.00 saatleri arasında kısmen araç trafiğine kapatılacak. 
Cumartesi ve Pazar günleri de asfaltlama çalışmalarının devam etmesi nedeniyle belirtilen güzergâhlardaki yollar 08.00- 19.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak. 

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