Lefkoşa Rum eski Belediye Başkanı Zampelas yaşamını yitirdi
Lefkoşa’nın Rum eski Belediye Başkanlarından Michalakis Zampelas 82 yaşında öldü.
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Lefkoşa’nın Rum eski Belediye Başkanlarından Michalakis Zambelas 82 yaşında öldü. Zambelas 2001’den 2006’ya kadar Lefkoşa Rum Belediyesi’nin başkanlığını yapmıştı. Zambelas'ın cenaze töreni Cuma saat 16:00’da Lefkoşa'nın güneyinde, Kaymaklı’daki Ayia Varvara Kilises’nde yapılacak.
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Etiketler : Michalakis Zambelas, ölüm
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