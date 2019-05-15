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Lefkoşa Rum eski Belediye Başkanı Zampelas yaşamını yitirdi

Lefkoşa Rum eski Belediye Başkanı Zampelas yaşamını yitirdi

Lefkoşa’nın Rum eski Belediye Başkanlarından Michalakis Zampelas 82 yaşında öldü.

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Lefkoşa’nın Rum eski Belediye Başkanlarından Michalakis Zambelas 82 yaşında öldü. Zambelas 2001’den 2006’ya kadar Lefkoşa Rum Belediyesi’nin başkanlığını yapmıştı. Zambelas'ın cenaze töreni Cuma saat 16:00’da Lefkoşa'nın güneyinde, Kaymaklı’daki Ayia Varvara Kilises’nde yapılacak.

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