Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarına devam ediyor. LTB Park Bahçeler ve Trafik Şubesi tarafından Lefkoşa Belediye hudutu dahilindeki çember, kavşak ve trafik adalarında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde kış dönemi boyunca toplamda 60 bin adet kışlık mevsimlik çiçek fidesinin çember, kavşak, trafik adalarına ve parklara dikilmesi hedefleniyor. Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin Kış dönemi programında yer alan ve geçtiğimiz günlerde başlayan mevsimlik çiçek dikimi çalışmaları hava şartlarına bağlı olarak devam edecek.



Mevsimlik çiçek fidesi satışı Fidanlık’ta sürüyor

LTB Fidanlığı’nda üretilen mevsimlik çiçek fidesi satışları da bir yandan devam ediyor. Yurttaşlar parklarını,bahçelerini ve saksılarını süsleyecek çeşitli türlerde üretilen mevsimik çiçekleri LTB Fidanlığı’ndan mesai saatleri içerisinde satın alabilecek. Bununla birlikte LTB bu yıl da ara tatilde karnesini gösteren tüm öğrencilere çiçek hediye etmeyi sürdürecek.